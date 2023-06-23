Bu garip gönlümle aşk deryasına
Dalmasam bir türlü dalsam bir türlü
Aşk şarabı olup mey kupasına 
Dolmasam bir türlü dolsam bir türlü 

Seninle ayrılan yollardan sonra 
Kader bile küstü kullardan sonra
Adresini aldım yıllardan sonra 
Bulmasam bir türlü bulsam bir türlü

Bu gün bir düş gördüm karmakarışık
O bana küskündü bense barışık
Bende inadına olmuşum âşık 
Olmasam bir türlü olsam bir türlü

İsmin dilimdedir sözde şiirde 
Hayalin görünür gölde nehirde 
Senin olmadığın ben bu şehirde 
Kalmasam bir türlü kalsam bir türlü 

Küsme aşık İdris gel bazı bazı
Bırak şu ettiğin sitemi nazı
Senin yokluğunda alıpta sazı
Çalmasam bir türlü çalsam bir türlü