Bu garip gönlümle aşk deryasına

Dalmasam bir türlü dalsam bir türlü

Aşk şarabı olup mey kupasına

Dolmasam bir türlü dolsam bir türlü

Seninle ayrılan yollardan sonra

Kader bile küstü kullardan sonra

Adresini aldım yıllardan sonra

Bulmasam bir türlü bulsam bir türlü

Bu gün bir düş gördüm karmakarışık

O bana küskündü bense barışık

Bende inadına olmuşum âşık

Olmasam bir türlü olsam bir türlü

İsmin dilimdedir sözde şiirde

Hayalin görünür gölde nehirde

Senin olmadığın ben bu şehirde

Kalmasam bir türlü kalsam bir türlü

Küsme aşık İdris gel bazı bazı

Bırak şu ettiğin sitemi nazı

Senin yokluğunda alıpta sazı

Çalmasam bir türlü çalsam bir türlü