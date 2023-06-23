Bu garip gönlümle aşk deryasına
Dalmasam bir türlü dalsam bir türlü
Aşk şarabı olup mey kupasına
Dolmasam bir türlü dolsam bir türlü
Seninle ayrılan yollardan sonra
Kader bile küstü kullardan sonra
Adresini aldım yıllardan sonra
Bulmasam bir türlü bulsam bir türlü
Bu gün bir düş gördüm karmakarışık
O bana küskündü bense barışık
Bende inadına olmuşum âşık
Olmasam bir türlü olsam bir türlü
İsmin dilimdedir sözde şiirde
Hayalin görünür gölde nehirde
Senin olmadığın ben bu şehirde
Kalmasam bir türlü kalsam bir türlü
Küsme aşık İdris gel bazı bazı
Bırak şu ettiğin sitemi nazı
Senin yokluğunda alıpta sazı
Çalmasam bir türlü çalsam bir türlü