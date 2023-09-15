Kalbine işlemiş Hakkın sevgisi

Mevla’nın aşkına yanar âşıklar

Sözü ile neşe katar meydana

Sizleri saygıyla anar âşıklar

Daim çile çeker halleri yaman

Şükürle yaşayıp geçirir zaman

Kendi dertlerine olur tercüman

Halini sizlere sunar âşıklar

Bir bülbül misali zara düşünce

Gönlünü kaptırıp yâre düşünce

Efkâr basıp kaderine küsünce

Kötü talihini kınar âşıklar

Vatana millete vardır sevgisi

Bir şeyler anlatır dilde ezgisi

Kelime haznesi Allah vergisi

Suyu tükenmeyen pınar âşıklar

Bir zamanlar vardı nerde sümmani

Şenlik baba bir de Âşık mihmanı

Murat Çobanoğlu yaşar Reyhanî

Ölünce kıymete biner âşıklar

Âşık İdris söyler çektiğim yeter

Unutularak inan ölümden beter

Mutluluk hayali burnumda tüter

Her olur olmaza kanar âşıklar