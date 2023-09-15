Kalbine işlemiş Hakkın sevgisi
Mevla’nın aşkına yanar âşıklar
Sözü ile neşe katar meydana
Sizleri saygıyla anar âşıklar
Daim çile çeker halleri yaman
Şükürle yaşayıp geçirir zaman
Kendi dertlerine olur tercüman
Halini sizlere sunar âşıklar
Bir bülbül misali zara düşünce
Gönlünü kaptırıp yâre düşünce
Efkâr basıp kaderine küsünce
Kötü talihini kınar âşıklar
Vatana millete vardır sevgisi
Bir şeyler anlatır dilde ezgisi
Kelime haznesi Allah vergisi
Suyu tükenmeyen pınar âşıklar
Bir zamanlar vardı nerde sümmani
Şenlik baba bir de Âşık mihmanı
Murat Çobanoğlu yaşar Reyhanî
Ölünce kıymete biner âşıklar
Âşık İdris söyler çektiğim yeter
Unutularak inan ölümden beter
Mutluluk hayali burnumda tüter
Her olur olmaza kanar âşıklar