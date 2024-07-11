Benlik nedir bilmez sever insanı
Sevgidir yürekte dili aşığın
Hakkın yarattığı kucaklar canı
Dostluğa uzanır eli aşığın
Yalanı katmaz ki doğru sözüne
Perde çekmez halkın gören gözüne
Acı sözü demez insan yüzüne
Kovanında hazır balı aşığın
Sevdası içinde taşır serinde
Hak dikmiştir kökü gayet derinde
Kaleminde sözler yerli yerinde
Sizlere aşikâr hal aşığım
Kötünün her zaman sezer fendini
Gönül bahçesinin yıkmaz bendini
Dost çağırsa koşar yorar kendini
Her yere açıktır yolu aşığın
Felek örse bile yoluna ağı
Karları yısada çiçektir dağı
Gönül sevdalıysa dikmiştir bağı
Zemheride açar gülü aşığın
Âşık İdris anlar böyle halleri
Çok yürüdü aşka giden yolları
Sazını sarınca sıcak elleri
Dertli türkü çalar teli aşığın