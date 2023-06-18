Puslanmış yüreğimde sensiz düşünce dara

Gezindiğim sahilde martılara eş oldum

Öğüttü beni yıllar iflah olmaz bu yara

Halden bilmez kulların sofrasında aş oldum

Geçmişte hatıralar bazen akla düşünce

Çöl yangını sinemde rüzgârlar ters esince

Gecede düşlerime yar maziden koşunca

Garibin gözlerinde damla damla yaş oldum

Şiirleri okuyup türküleri dinlerken

Ağlamaz mı gözlerim içten içe inlerken

Bi çare kalışımı yavaş yavaş anlarken

Alkol denen nesneyi hiç içmeden keş oldum

Kaç güvercin uçurdum yâd ellerin yoluna

Âşık İdris divane bakmaz sağa soluna

Yar yabanı sevmemiş takamazdı koluna

Hayallerle gezerken görülmemiş düş oldum