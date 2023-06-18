Puslanmış yüreğimde sensiz düşünce dara
Gezindiğim sahilde martılara eş oldum
Öğüttü beni yıllar iflah olmaz bu yara
Halden bilmez kulların sofrasında aş oldum
Geçmişte hatıralar bazen akla düşünce
Çöl yangını sinemde rüzgârlar ters esince
Gecede düşlerime yar maziden koşunca
Garibin gözlerinde damla damla yaş oldum
Şiirleri okuyup türküleri dinlerken
Ağlamaz mı gözlerim içten içe inlerken
Bi çare kalışımı yavaş yavaş anlarken
Alkol denen nesneyi hiç içmeden keş oldum
Kaç güvercin uçurdum yâd ellerin yoluna
Âşık İdris divane bakmaz sağa soluna
Yar yabanı sevmemiş takamazdı koluna
Hayallerle gezerken görülmemiş düş oldum