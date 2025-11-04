İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği, trafikte güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yeni düzenlemeye göre; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör kullanıcıları artık koruma başlığına ek olarak koruyucu gözlük takmak zorunda olacak.

Ayrıca üç tekerlekli yük motosikletleri ile karoseriyle korunan araçlar hariç, hem sürücülerin hem de yolcuların koruyucu eldiven kullanmaları zorunlu hale getirildi.

Yeni Teknolojik Düzenlemeler de Yönetmenlikte Yer Aldı

Yönetmelikte yalnızca koruyucu ekipman değil, sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerine ilişkin teknik düzenlemeler de güncellendi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ihtiyaç duyduğu bilgileri artık elektronik sistemler üzerinden kamu kurumları, meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişilerinden temin edebilecek.

Sürücü sicil ve tescil verileri de yine bu sistemler aracılığıyla paylaşılabilecek. Bu değişiklikle, işlemlerin dijital ortamda daha hızlı ve güvenli yapılması hedefleniyor.

Koruyucu Ekipman Kullanmayanlara Para Cezası

Trafikte can güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen yeni kurallara uymayan sürücüler idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Koruyucu gözlük, eldiven veya kask gibi ekipmanların eksik olması halinde 993 lira para cezası uygulanacak. Yetkililer, sürücülerin hem kendi hem de yolcularının güvenliği için bu kurallara uyması gerektiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yeni yönetmeliğin temel amacının trafik kazalarındaki yaralanma ve can kayıplarını azaltmak olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar ise özellikle motosiklet ve bisiklet kullanıcıları arasında yaşanan kafa ve göz yaralanmalarının, koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaşmasıyla önemli ölçüde azalacağı görüşünde.