Yetkililer araç bakım fiyatları için farklı aralıklara işaret ederken bazı araç sahiplerinin ise maliyetler nedeniyle bakımları ertelediği ya da yaptırmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Günden güne artan araç bakım maliyetleri milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Araç sahiplerinin fiyatlar nedeniyle araç bakımlarını ertelediği öğrenildi. İşte araç bakım maliyetlerinde son durum ve uzmanların uyarıları...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; yetkili servis danışmanı Olgun Sefa Civelek "Hem kaskosunu yaptıracak hem sigortası hem muayenesi... Araç masrafları da bakım masrafları da haliyle birazcık fazla" dedi.

Araç bakım maliyetleri arttı, sürücü de bakımları ya erteledi ya da yaptırmaktan vazgeçti. Yaz tatilinde on binlerce araç yollarda ancak zamanında bakıma götürülmeyen araçlar tatil sırasında bir anda bozulabiliyor. O yüzden de yetkili servislerde son günlerde bir araç yoğunluğu var.

"ÇOK BÜYÜK MASRAFLARA YOL AÇABİLİYOR"

Haberde konuşan bir yetkili "Ağır bakımların içeriğinde genelde motor yağı filtrelerin dışında belli kilometrelerde değişmesi gereken kayışlar, motor suları, önemli hidrolik yağlar, bunlar var. Bunlar bir tanesi değişmediğinde bile çok büyük masraflara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

ARAÇ BAKIM ÜCRETLERİ

Civecel "Aracın marka ve modeline göre bakımın maliyeti de değişiklik gösterebiliyor. Bir 10 bin bakımını şu anda 6 - 7 bin liraya yaptırabilirsiniz. Periyodik bakımsa bir nereden baksanız 14 - 15 bin liradan başlıyor. Ağır bakımların maliyeti de yaklaşık 50 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Garantisi devam eden araçların bakımının mutlaka yetkili servislerde yapılması gerektiğine vurgu yapılırken başka yerlerde yapılması halinde aracın garanti kapsamından çıkartıldığı aktarıldı.

Bakım maliyetlerinin yetkili serviste daha da ağır olduğu belirtilirken Civelek "Telefonla arayıp randevu almaya çalışan müşterilerimizde bakım fiyatı öncelikle istedikleri için çok yüksekmiş bu rakam deyip de randevu almak istemeyen de oluyor" dedi. Ancak bunun satarken avantajları da olduğu belirtildi. Uzmanlar sağlıklı yolculuk ve can güvenliği için araç bakımlarını zamanında yaptırmayı öneriyor.