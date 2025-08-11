Reklam Kurulu, yılın ilk 7 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 875 dosya hakkında idari işlem uyguladı.

Bu kapsamda kesilen toplam ceza tutarı 156 milyon 856 bin 697 lira oldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun tüketicileri yanıltıcı reklamlara karşı korumak için denetimlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Temmuz ayı toplantısında sağlık ürünleri, gıda takviyeleri, emlak ilanları, turizm tanıtımları, iletişim ve finans hizmetleri, sosyal medya içerikleri gibi alanlardaki reklamlar incelendi.

122 Dosya Mevzuata Aykırı Dosya, 3 Erişim Engeli

Toplantıda ele alınan 134 dosyadan 122'sinin mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, bu dosyalar için durdurma cezası ve toplam 15 milyon 733 bin 665 lira para cezası verildi.

Bakanlık Açıkladı

Bakanlık açıklamasında, ocak-temmuz döneminde 970 dosya hakkında görüş bildirildiği, bunlardan 875'inin mevzuata aykırı bulunduğu ve 73 dosya için erişim engeli uygulandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar kapsamında 875 dosya mevzuata aykırı bulunmuştur. Bu dosyalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 156 milyon 856 bin 697 lira idari para cezası uygulanmıştır. 73 dosyada da erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Reklam Kurulu kararlarıyla yalnızca tüketicilerin aldatılmasının önüne geçilmemekte, ilgili sektörlerde etik dışı tanıtımların neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi, indirim ve fiyat bilgisi içeren yanıltıcı reklamlara karşı fiyat dengesinin korunması da sağlanmaktadır. Bakanlık olarak, tüketicilerin ihtiyaç ve hassasiyetlerini istismar eden, mevzuata aykırı her türlü aldatıcı, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamaya karşı gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."