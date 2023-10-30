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Etkinliğe, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, MHP İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit ve Boğazlıyan Belediye Başkan Yardımcısı Latif Manyas, İl Genel Meclis Üyesi Muktat Erdem, Belediye Meclis Üyeleri Uğur Paşaoğlu, Faruk Özalp ve Ferhat Çil ile Yenipazar eski Belediye Başkanı Fatih Rüştü Aydınöz, gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok davetli katıldı.

"LEZZET VE PAYLAŞIMIN BULUŞTUĞU AN"

Etkinlik, kadınların evde hazırladığı lezzetli Arabaşı çorbasının sunumuyla başladı. Misafirler, bölgemizin meşhur çorbasını tattılar ve hoş sohbetler gerçekleştirdiler.

Bölgemizin geleneksel mutfağının vazgeçilmezi haline gelen Arabaşı çorbası, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik sırasında çekilen renkli görüntüler, katılımcıların keyifli anlarını yansıttı. Misafirler arasında hoş bir etkileşim platformu olarak önemli bir rol oynadı.

Etkinlik boyunca, katılımcılar hem lezzetli Arabaşı çorbasının tadını çıkardılar hem de keyifli sohbetler gerçekleştirdiler. Renkli görüntüler, bu özel etkinliğin neşesini ve coşkusunu yansıttı.

“BOĞAZLIYAN'DA ÖZEL KUTLAMA"

Arabaşı Hamur’unun üzerinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı yazısı da ilgiyle karşılandı, bu özel yıla olan vurgu da etkinliğin önemli bir parçası oldu.

Etkinlik, hem geleneksel lezzetlerini tanıtmak hem de Boğazlıyan'ın güzelliklerini paylaşmak amacıyla düzenlendi ve katılımcılar arasında dostluk ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, açıklamasında, "Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, beraberliğimiz güçlenerek devam ederken, Türkiye Yüzyılı'nda da omuz omuza hareket etmeye devam ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci ve MHP İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu da katılımcılara ve arabaşı çorbasının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“YOZGAT'IN GURUR KAYNAĞI”

Arabaşı çorbası, Yozgat'ın yöresel mutfağının önde gelen lezzetlerinden biri olarak bilinir. Özellikle kış günlerinde sıcak bir yemek olarak tercih edilen Arabaşı hamuru için un, su ve tuz kullanılırken, çorbası için ise tavuk, salça, sıvı yağ ve baharatların özenle harmanlanmasıyla hazırlanır. Bu eşsiz çorba, yöreye özgü bir damak tadını yansıtır. (Haber Merkezi)