Ağıt dünyasına atıpta beni

Çekipte gidersen ar değil midir?

Değersiz bir pula satıpta beni

Çıkıpta gidersen zor değil midir?

Zaman saatinin bir anlık çağı

Boz bulanık ufkun en yüce dağı

Fırkatın aşkına diktiğin bağı

Söküpte gidersen kâr değil midir?

Sözden anlamazsa gelir mi dize

Ayva meyvesini bırakır güze

Son imzanı atıp bakmadan yüze

Bıkıpta gidersen sır değil midir?

Feryadım figanım en son çağrıma

Derman olmak varken gönül ağrıma

Hasret filizini garip bağrıma

Yakıpta gidersen kor değil midir?

Gördüğün düşleri yâd ele derip

Bülentin sırtına dertleri sarıp

Ağaç tabutuma mıhları vurup

Mezarım başında tur değil midir?