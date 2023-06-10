Ağıt dünyasına atıpta beni
Çekipte gidersen ar değil midir?
Değersiz bir pula satıpta beni
Çıkıpta gidersen zor değil midir?
Zaman saatinin bir anlık çağı
Boz bulanık ufkun en yüce dağı
Fırkatın aşkına diktiğin bağı
Söküpte gidersen kâr değil midir?
Sözden anlamazsa gelir mi dize
Ayva meyvesini bırakır güze
Son imzanı atıp bakmadan yüze
Bıkıpta gidersen sır değil midir?
Feryadım figanım en son çağrıma
Derman olmak varken gönül ağrıma
Hasret filizini garip bağrıma
Yakıpta gidersen kor değil midir?
Gördüğün düşleri yâd ele derip
Bülentin sırtına dertleri sarıp
Ağaç tabutuma mıhları vurup
Mezarım başında tur değil midir?