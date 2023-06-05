İyilikten anlamayan
Ekmeksizler ekmeksizler
Doğru sözü dinlemeyenler
Ekmeksizler ekmeksizler
Fitne fesat ile doldu
Şeytanlar seçildi kaldı
Duraliye gülünç oldu
Ekmeksizler ekmeksizler
Dost düşmanı bilemezler
Kin nefreti silemezler
Bir yerlere gelemezler
Ekmeksizler ekmeksizler
Davulu eline aldı
İstediği gibi çaldı
Seçimi hileyle aldı
Ekmeksizler ekmeksizler
Boş yere hava atarlar
Türlü yalanlar katarlar
Babayı bile satarlar
Ekmeksizler ekmeksizler
Doğru görünüyor ya cambaz
Biri sessiz durur gambaz
Hain ne yapsa da onmaz
Ekmeksizler ekmeksizler
Biri aç açlar doyurur
Biri hırsızı kayırır
Biri yalanla sıyırır
Ekmeksizler ekmeksizler
Sivastan bir leylak uçar
Kokusu sorgunu geçer
Bu kültüre pislik saçar
Ekmeksizler ekmeksizler
Âşık İdris haldan anlar
Yapsa da hamamlar hanlar
Çabuk inkâr eder bunlar
Ekmeksizler ekmeksizler