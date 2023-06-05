İyilikten anlamayan

Ekmeksizler ekmeksizler

Doğru sözü dinlemeyenler

Ekmeksizler ekmeksizler

Fitne fesat ile doldu

Şeytanlar seçildi kaldı

Duraliye gülünç oldu

Ekmeksizler ekmeksizler

Dost düşmanı bilemezler

Kin nefreti silemezler

Bir yerlere gelemezler

Ekmeksizler ekmeksizler

Davulu eline aldı

İstediği gibi çaldı

Seçimi hileyle aldı

Ekmeksizler ekmeksizler

Boş yere hava atarlar

Türlü yalanlar katarlar

Babayı bile satarlar

Ekmeksizler ekmeksizler

Doğru görünüyor ya cambaz

Biri sessiz durur gambaz

Hain ne yapsa da onmaz

Ekmeksizler ekmeksizler

Biri aç açlar doyurur

Biri hırsızı kayırır

Biri yalanla sıyırır

Ekmeksizler ekmeksizler

Sivastan bir leylak uçar

Kokusu sorgunu geçer

Bu kültüre pislik saçar

Ekmeksizler ekmeksizler

Âşık İdris haldan anlar

Yapsa da hamamlar hanlar

Çabuk inkâr eder bunlar

Ekmeksizler ekmeksizler