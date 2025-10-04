3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu sebebi ile belirtilen yollar yarın sabah 07.30'dan itibaren kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Açıkladı

Konuya ilişkin açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından geldi. Yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren düzenlenecek etkinlik sebebi ile bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yolların ne zaman trafiğe açılacağı belirtildi. Daha önceki etkinlikler göz önüne alındığından trafiği etkinliğin bitmesinin akabinde açılacağı öngörülüyor.

Trafiğe Kapatılacak Yollar:

5 Ekim 2025 tarihinde düzenlenecek "3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu" etkinliği ile ilgili olarak saat 07.30'dan itibaren;

Hipodrom Caddesi'nin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü; Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü Anadolu Meydanı istikametine tek yönlü, Anıt Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönen Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi ile Taşkent Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Başkentte 5 Ekim Pazar günü araç trafiğine kapatılacak yollar açıklandı.Belirtilen yollara bağlanan bütün cadde, sokak ve varyantların çift yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi. Başkentlilerin mağdur olmaması için alternatif güzergahları kullanması önerildi.