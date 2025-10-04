Hasan Demir ve Yılmaz Daşdemir, açıklamalarda bulunarak enflasyona karşı ikinci el piyasayı ve ikinci el eşyaya talebe nasıl olduğunu anlattı.

Vatandaşlar, enflasyonun artmasıyla düşen alım gücü karşında vatandaşlar sıfır eşya alamıyor. Beyaz eşyadan mobilyaya birçok ürünün yenisini almak yerine ikinci el piyasasına yöneliyor.

İşletme sahibi Hasan Demir, ikinci el piyasasında enflasyonun artmasıyla alım gücünün düşmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Fiyatların yüksek olduğunu ve hareketliliğin beklediği gibi olmadığını açıklayan Demir, “Şöyle alım gücü düştü tabii ki insanların sıfır alım gücü düştü. Eşyalar mobilya olsun beyaz eşya olsun fiyatlar çok yüksek, bizim işlerimiz elhamdülillah güzel ama çok da hareketli değil beklediğimiz hareketlilik yok” diye konuştu.

“Öğrencilerden Çok Bir Fayda Göremiyoruz”

Okulların açılmasıyla hareketliliği istedikleri gibi bulamayan Demir, “Sezonumuz 8. ayın ortalarında başlıyor ki 11. aya kadar devam ediyor. Öğrencilerden çok bir fayda göremiyoruz, lakin örnek veriyorum öğrenci bekliyoruz. Bunun sebebi de öğrenciler genellikle yurda yerleştiriliyor ve dayalı döşeli eve geçiyorlar. Malum ev kiraları da yüksek olduğu için 3-4 arkadaş birleşiyor. Dayanmış döşenmiş evlere eşyalı evlere yerleşiyorlar, yani öğrencilerden çok bir hareketlilik olmuyor öğrencilerde” ifadelerini kullandı.

Yabancı vatandaşların Yozgat’a gelmesiyle ikinci el eşyada bir dönem artışlar iyi olduğunu aktaran Demir, şuan ki piyasaya hakkında konuştu.

Demir, “Eskiden ikinci el eşyalar iyi olsun kötü olsun öğrenciye, yabancıya yani Suriyeli, Afgan'a satılıyordu. Şu anda onlara bir satışımız olmuyor çünkü yabancı pek kalmadı, kalsa da onlar kendi aralarında alıp satıyorlar artık biz yerli halka satıyoruz” dedi.

İkinci el eşyada alımında ve satımında eşyanın kullanımını önemini açıklayan Demir, “Güzel, temiz ikinci el eşya olursa alınıyor. İkinci el eşyalar temiz olursa güzel satışı oluyor, temiz olmazsa zaten biz de almıyoruz” diye konuştu.

“İkinci El Aslında Çöpe Atılan Malzeme Değil De İşin Özü Geri Dönüşüm”

Mobilya ithalatçısı Yılmaz Daşdemir, ikinci el piyasanın durumunu kullanımından dönüşümüne kadar gelen süreçten ve piyasanın durumu açıkladı.

İkinci el piyasasının çöp eşyaların alınıp satılmadığı hakkında geri dönüşümün önemine yönelik örneklerle açıklamada bulunan Daşdemir, şu açıklamalarda bulundu.

Daşdemir, “İkinci el aslında Çöpe atılan malzeme değil de işin özü geri dönüşüm. Yani kullanıyoruz araba gibi arabayı nasıl kullanıp da tekrar geri dönüşümü yapabiliyorsak ikinci el, üçüncü el, dördüncü el mobilya da öyle, yani kişi buzdolabını alıyor örnek veriyorum 6 ay kullanıyor, 9 ay kullanıyor. Ondan sonra çöp atacağına çağırıyor bir ikinci eşya elçiliğidir” dedi.

İkinci el piyasasında ürünlerin bakımları yapılarak piyasaya sunulduğunu ve bu piyasanın maliyeti hakkında konuşan Daşdemir, “ İkinci el geliyor bakıyor dolabın enine boyuna ebadına çalışıyorsa onu götürüyor efendime söyleyeyim dükkânında burada idame ediyor. Tekrar müşteriye satıyor, yani örneğin üç liraya alıyorsa farzı mahal dört liraya da satıyor. Yani onun bir giriş maliyeti var. Buzdolabı bozuksa, çamaşır makinesi bozuksa, ütü vesaire bilim o mamuller bozuksa burada yakın iyi ustalar var. Beyaz eşya konusunda uzmanlar var. Onlar tamir ediyor daha sonra da onu tekrar satıyor” şeklinde konuştu.

İkinci el piyasa ürünü tavsiye eden, vatandaşların da kullanım süresinin kısa olduğunu, eşyanın sürekli dönüşüm içinde olduğunu söyleyen ve örneklerle anlatan Daşdemir, “Sattığı kişi de çok uzun tüm vadeli kullanmıyor. Örneğin, yani bugün bir buzdolabı alayım dese yani yirmi beş binden ve elli binden aşağı değil iyisi. Yani müşteri diyor ki. ‘Kardeşim 2 diyor ben 6 ay kullanacağım, 7 ay kullanacağım. Bilemedim bir yıl onu tekrar diskalifiye edeceğim’ Bize de diyor ki örnek veriyorum. Ya işte Yılmaz Bey ben tayinim çıktı gidiyorum. Bunu nasıl yapalım? Biz tekrar o müşteriden de alabiliyoruz yani. Onun haricinde sıfır ürünler de var. Yani ikinci el kötü bir olgu değil. Yani bunu kişiler artık kafasından çıkarsın” dedi.

“İkinci El Piyasası Tarihe Dayanıyor”

İkinci el piyasanın eski tarihlere kadar dayandığını ve bu piyasanın kötü gözle bakılıyor algısı olduğunu söyleyen Daşdemir, “ Avrupa'da, Almanya'da olsun, Belçika'da, İstanbul'da yani Avrupa ülkelerinin tamamında ikinci el yıllardır var. 1970'ten bu tarafa hatta yani 2. Dünya Savaşından daha sonra bile şey var. İkinci el alım satımı var. Biz biraz ikinci el şöyle bakıyoruz. Bariz bakıyoruz ikinci el kullanılır mı? Yani şimdi niye kullanılır? Her şey imkânlarla ölçülü. Yani imkân varsa ikinci el, daha iyi imkân varsa birinci el alır. Yani eskisi olmayanın yenisi olmaz” ifadelerini kullandı.

“Vallahi Çok Afaki Bir Artış Yok”

Daşdemir, piyasada umduklarını bulamadıklarını, bu yılın piyasası hakkında artışın olmadığı yönünde şunları dile getirdi: “Vallahi çok afaki bir artış yok. Dediğim gibi yani mesela bir beyaz eşyada bir ürün kırk bin, elli bin ikinci elde onun dörtte biri fiyatına, yerine göre üçte biri fiyatına mamul çok aşırı eski değilse onu tekrar Ne yapıyoruz? İşte 6 gün kullanıldı, 7 gün kullanıldı veyahut da bir yıl ama her halükarda bir gün de kullansa o ikinci bir el olmuş oluyor yani. Yani faturasız, belgesiz gelen bir mamul olmuş oluyor. Onu da bir şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

“Piyasaya Biraz Durgun”

Okulların açılması ve öğrencilerin gelmesiyle piyasaya olan etkisi hakkında açıklama yapan Daşdemir, “Öğrencilerin etkisi çok az. Yani bundan dokuz on sene, on iki on üç sene evvel kıyaslarsak çok az yani daha önce de böyle mobilya çok sattım ama şimdi piyasa biraz durgun. Şimdi Yozgat'ımızda on üç bin on dört bin kişilik yurtlar var. Ha yurtlar olsun mu? Elbette olsun. Ama ikinci el piyasasının da işleri olsun yani. Söyleyeceklerim bu kadar” diye konuştu.