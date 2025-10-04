Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı olaylarının önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda ormanlık alanda define araması yapılacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, ormanlık alanda elinde alan arama tarama cihazı bulunan bir şahsı fark etti. Olay yerine gidilerek yapılan operasyonda Z.B. isimli şahıs define arama maksatlı kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyon kapsamında 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet ahşap kazma, 23 adet obje ve sikke ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemeler ve şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığını bildirdi.