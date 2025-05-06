5 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncellenen liste, özellikle bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin ürünlerinde yapılan hileli işlemlerle ilgili önemli veriler içeriyor. Söz konusu ürünlerdeki hileler, hem sağlık açısından büyük riskler oluşturuyor hem de tüketicilerin yanıltılmasına yol açıyor. Bakanlık, son güncellenen listede yer alan ünlü markaların da aralarında bulunduğu firmaları, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında kamuoyuyla paylaştı.

DENETİMLER HIZLA SÜRÜYOR: HİLELİ GIDA ÜRÜNLERİ TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde, tüketicilerin sağlığını tehdit eden hileli gıda ürünlerini belirlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, gıda ürünlerinde tağşiş ve taklit yapıldığı tespit edilen firmaları belirliyor. Uygunsuzluk tespit edilen her ürünün adı, markası ve parti/seri numaraları, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden halka duyuruluyor. Bakanlık yetkilileri, bu süreçte, vatandaşların şüpheli ürünleri ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeleri gerektiğini de sıkça vurguluyor.

BALDA SAHTECİLİK YAPAN FİRMALAR TEK TEK İFŞA EDİLDİ

Bakanlığın 5 Mayıs 2025 tarihli güncellenen listesinde, bal ürünlerindeki tağşiş oranı dikkat çekiyor. Özellikle Balsu firması, daha önce de taklit bal ürünleri ile gündeme gelmişti. Vahit Yıldız'a ait bu firma, Anzer Balı ve Marmara Balı gibi popüler markalarıyla daha önce listeye girmişti. 9 farklı markasıyla tekrar yer alan Balsu firması, özellikle A101 mağazalarında satılan, piyasa fiyatlarının çok altında bulunan bal ürünleri ile dikkat çekiyor. Yapılan denetimlerde, bu bal ürünlerinde katkı maddesi ve sahtelik tespit edilerek, sağlık açısından ciddi tehlikelere yol açtığı belirtiliyor. Bakanlık, sahte bal ürünlerinin insan sağlığını tehdit ettiğine dair yapılan analizleri kamuoyuyla paylaşarak, bu ürünlerin tüketilmemesini tavsiye ediyor.

ZEYTİNYAĞINDAKİ HİLELİ ÜRÜNLER PİYASADA BULUNDU

Bir diğer dikkat çeken ürün grubu ise zeytinyağı. Bakanlık, zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerde farklı yağların karıştırılarak piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Zeytinyağının saflığı, gıda güvenliği açısından oldukça önemlidir ve bu tür karışımlar, tüketicinin sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Bakanlık, bu tür ürünlerin etiketlerini incelediğinde, bazı markaların zeytinyağı adı altında farklı bitkisel yağları piyasaya sürdüğünü belirlemiştir. Bu tür sahtecilik, yalnızca tüketiciyi aldatmakla kalmaz, aynı zamanda ülke genelinde gıda sektörüne olan güveni de zedeler.

YEMEKLİK YAĞLARDAKİ UYGUNSUZLUKLAR VE KARIŞIMLAR

Yemeklik yağlar da, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinde sorunlu ürünler arasında yer alıyor. Özellikle bitkisel yağların uygunsuz kullanımı ve tohum yağı karışımlarının raporlandığı belirtiliyor. Bu yağlar, özellikle düşük kalite yağların yüksek kaliteli yağlarla karıştırılması sonucu hileli ürünler olarak piyasaya sürülmekte. Bakanlık, bu tür yağların sağlık açısından risk taşıdığına ve gıda güvenliği standartlarına uygun olmadığının altını çiziyor.

TAKVİYE VİTAMİNLERDEKİ SAĞLIK TEHLİKESİ: İLAÇ ETKEN MADDELERİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, ilaç etken maddesi içeren takviye vitamin ürünleri de sağlık açısından büyük bir tehdit olarak tespit edilmiştir. Bu ürünler, özellikle sağlıklarını desteklemek amacıyla takviye ürünleri kullanan bireyler için ciddi tehlikeler arz etmektedir. Vitaminler, genellikle vücuda fayda sağlaması beklenen doğal gıda ürünleri olarak satılmakta, ancak içeriklerinde ilaç etken maddeleri bulunması, bu ürünlerin tehlikeli olmasına yol açmaktadır. Bu durum, tüketicilerin bilinçli bir şekilde bu ürünleri kullanmalarının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

TÜKETİCİLERE UYARI: ŞÜPHELİ ÜRÜNLERDEN KAÇININ VE İHBAR EDİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere güvenli gıda alışverişi yapabilmeleri için çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bakanlık, şüpheli ürünleri tüketmemeleri, yalnızca güvenilir markaları tercih etmeleri ve ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemeleri gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, şüpheli gıda ürünlerini tespit eden vatandaşların, bu ürünleri ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeleri gerektiği vurgulanıyor. Bakanlık, denetimlerin hızla devam ettiğini ve gıda güvenliği konusunda atılacak her adımın halk sağlığı için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Gıda güvenliği konusunda yapılan bu denetimler, sadece tüketicilerin sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda hileli ürünlere karşı bir bilinç oluşturulmasını sağlıyor. Bakanlık, bu tür hileli gıdalara karşı savaşını kararlılıkla sürdüreceğini ifade ediyor.