Televizyon programlarıyla tanınan ve “En Hamarat Benim” adlı yarışma programındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi'nin yengesi Zehra Kaplan, son dönemde sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Ezildi’nin sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer verdiği Kaplan, doğal tavırları ve samimi duruşuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Zehra Kaplan, Kadir Ezildi tarafından sık sık “yengem” şeklinde tanıtılarak kamuoyunun gündemine geldi. İkili arasındaki sıcak aile bağı, özellikle sosyal medya paylaşımlarında ve birlikte yer aldıkları videolarda izleyiciye yansıtılıyor. Bu samimi iletişim, takipçiler tarafından oldukça beğeniliyor.

Kaplan hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olmakla birlikte, sosyal medya içerikleri sayesinde tanınırlık kazandığı görülüyor. Ev yaşamından yaptığı paylaşımlar ve içten davranışlarıyla “bizden biri” olarak değerlendirilen Kaplan, kısa sürede dijital platformlarda takip edilen bir figür haline geldi.

Zehra Kaplan’ın mesleğiyle ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, bazı sosyal medya kullanıcıları onun bir koltuk yıkama firmasıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama ya da doğrulama yapılmış değil.

Kadir Ezildi'nin geçtiğimiz dönemde nişanlısı Gamze Türkmen ile evlenmesinin ardından Zehra Kaplan’ın ismi yeniden gündeme geldi. Ezildi'nin özel yaşamında önemli bir yere sahip olduğu anlaşılan Kaplan, sosyal medyadaki varlığı ve doğal kişiliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.