Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. Yıl başında gram altın 3 bin 50 TL seviyesinden işlem görürken, hafta başında 4 bin 916 TL’ye ulaştı. Çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da yükseliş gözlemlendi.

Finans Analisti İslam Memiş, altının 2025 yılında yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmadığını belirterek, “Altın fiyatları yine yatırımcısını üzmedi ve değer artışlarına devam etti” dedi.

Memiş, bu yılın kazananının gümüş olduğunu vurguladı. Gümüş gram fiyatı 55 TL, ons fiyatı ise 41 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Memiş, yıl sonuna kadar gram gümüşün 60 TL, ons fiyatının 45 dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.

Yatırımcılara portföylerinde gümüş bulundurmaları tavsiyesinde bulunan Memiş, “Gümüş sabır isteyen bir yatırım aracı, uzun vadeli düşünmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, altın fiyatlarında bu hafta yükseliş gözlense de alım için uygun bir dönem olmadığını belirtti. Memiş, “Tekrar kar satışlarını beklemek lazım. Ons altın ve gram altında yaklaşık 100-150 seviyesinde bir düzeltme olmalı. Bu hafta alım yapmak için pas geçmek gerekiyor” dedi.

Elinde altın bulunduran yatırımcılar için de tavsiyelerde bulunan Memiş, “Uzun vadeli yatırımcı olun, Kasım ayına kadar beklemeye devam edin. Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının faiz politikaları belirsizliği sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Memiş, gram altının 2026 yılı hedefini de paylaştı: “Gram altın için hedefim 6 bin, devamında 6 bin 300 TL seviyeleri.”