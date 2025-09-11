Yozgat Valiliği, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Ekim 2025 olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, sürücü belgelerini yenileyecek vatandaşların önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemesi için Alo 199, randevu.nvi.gov.tr ve e-Devlet üzerinden randevu alarak başvurularını gerçekleştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, zamanında başvuru yapmanın, mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.