Motosiklet tutkunlarının yakından tanıdığı ve “Altın Elbiseli Adam” lakabıyla ün kazanan Barkın Bayoğlu, motosiklet dünyasına kattığı enerjik kişiliği, bilgi dolu videoları ve özgün tarzıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Ancak 2017 yılında geçirdiği ölümcül trafik kazası, hem motosiklet camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu.

Barkın Bayoğlu Neden ve Nasıl Öldü?

Barkın Bayoğlu, 17 Temmuz 2017 gecesi İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletiyle seyir halindeyken ölümcül bir kaza geçirdi. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yaptığı sırada, köprü üzerindeki Beşiktaş ayrımında ters yönde park etmiş bir araçtan inerek önüne atlayan yayaya çarptı.

Kazaya karışan yaya Buğra Erdem olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bayoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü, sosyal medyada ve motosiklet camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Barkın Bayoğlu Kimdir?

Barkın Bayoğlu, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. Türkiye’ye döndükten sonra Bilgi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine yazılı basında başlayan Bayoğlu, “İki Teker” ve “Oto Haber” gibi dergilerde editörlük yaptı. Daha sonra YouTube üzerinden yayınladığı motosiklet inceleme videoları ve yolculuk hikâyeleriyle geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Neden “Altın Elbiseli Adam” Lakabıyla Tanındı?

Bayoğlu, Kazakistan’da yaptığı bir seyahatte M.Ö. 5. yüzyıldan kalma bir Türk prensinin altın elbiseyle gömüldüğünü öğrenince çok etkilendi. Türkiye’ye döndüğünde kendine özgü altın rengi tulumu giymeye başladı ve bu tulumu sayesinde “Altın Elbiseli Adam” lakabını aldı. Bu imajıyla tanınarak sosyal medyada fenomen haline geldi.