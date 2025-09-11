Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ters yönden gelerek servis aracına çarpan alkollü sürücü, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Sen kimsin gardaş" diye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen olayda; İ.C. idaresindeki 38 AOK 241 plakalı otomobille ters yönden ilerleyerek, Kamaşak Sokak’tan Osman Kavuncu Bulvarı’na çıkmak isteyen F.G. yönetimindeki servis aracına çarptı. Maddi hasarlı kazada anlaşamayan sürücüler polise başvurdu. Kaza yerine gelen ekipleri gören İ.C. kaçmaya çalışırken, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde; İ.C.’nin 1.8 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ‘ehliyetsizlik’ ve ‘alkollü araç kullanma’ suçundan 37 bin 354 TL idari para cezası uygulandı. 38 AOK 241 plakalı otomobil çekici ile kaldırılırken, İ.C. kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘sen kimsin gardaş?’ diye tepki gösterdi. Öte yandan İ.C.’nin daha önceden alkollü araç kullanırken, yakalandığı ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

İ.C.’nin alkol oranın 1 promilden fazla çıkması nedeniyle hakkında işlem başlatıldı.