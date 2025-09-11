Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan görev değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan kararnamelerle duyuruldu. Kararnameye göre 37 ilin yeni emniyet müdürü görevine atanırken, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı. Bu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri esas alınarak gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya’dan Açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’nin yayımlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, atamaların emniyet teşkilatının etkin ve düzenli çalışmasını desteklemek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Murat Abdullah Tombul Kimdir?

Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Abdullah Tombul, Emniyet teşkilatındaki uzun kariyerinin ardından önemli bir görev değişikliğine imza attı. Polis başmüfettişi olarak görev yapan Tombul, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları kapsamında Kars’a atandı.