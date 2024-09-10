İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın "Çökertildi" dediği Sarallar kimdir? Türkiye’nin tanınmış organize suç gruplarından biri olan Sarallar'ı ve yapılan operasyonları mercek altına aldık. Detaylar haberimizde...

SARALLAR KİMDİR?

Sarallar, kökenleri Trabzon’un Of ilçesine dayanan, İstanbul’da faaliyet gösteren bir organize suç örgütüdür. Liderliğini Burhanettin Saral ve Ümit Saral’ın yaptığı grup, 2021 verilerine göre 347 silahlı üyesiyle Türkiye’nin en büyük ikinci organize suç örgütü olarak kaydedilmiştir. Siyasi olarak ülkücü çizgide bilinen Sarallar, Alaattin Çakıcı’nın örgütünden sonra en büyük suç grubu olarak öne çıkmaktadır.

KURULUŞU VE YÜKSELİŞİ

1990’lı yıllarda Hüseyin Saral tarafından kurulan Sarallar, 2005 yılında Hüseyin Saral’ın öldürülmesinin ardından Burhanettin Saral liderliğinde faaliyetlerine devam etti. Zamanla grup içinde Ümit Saral, Yakup Kerem Saral, İlyas Saral ve Zafer Saral gibi isimler de önemli roller üstlenmiştir.

OPERASYONLAR VE ÇATIŞMALAR

2022 yılında düzenlenen iki aşamalı operasyon sonucunda, Sarallar grubundan 169 kişi gözaltına alınmış, bu süreçte Alaattin (İlyas) Saral’ın örgütün yeni lideri olduğu tespit edilmiştir. Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Ali Kaplan ve Mehmet Ulu gibi isimler de yeni yönetim kadrosunda yer almıştır.

Sarallar, özellikle 2004 yılından itibaren Karadenizli mafya örgütü Şahinler ile girdiği kanlı çatışmalarla bilinir. Bu süreçte İstanbul Bahçelievler Çeteleri olarak bilinen Şirinler mafyası da çatışmalara dahil olmuş, 2004-2017 yılları arasında 23 kişi hayatını kaybetmiştir.

SON OPERASYONLAR

Kasım 2023’te gerçekleştirilen "Kafes Operasyonu" ile örgütün lideri Özgür Saral ve 24 kişi yakalandı. Bakan Ali Yerlikaya, bu operasyonla Sarallar’ın çökertildiğini açıkladı. Ancak Nisan 2024’te yapılan "Mahzen-32 Operasyonu" ile Hakkı Saral’ın liderliğindeki yeni bir Sarallar yapılanmasında 27 kişi tutuklandı.

Sarallar örgütü, geçmişten bugüne birçok liderlik değişikliği ve iç çatışma yaşarken, suç dünyasındaki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

SUÇ DÜNYASINDAKİ YERİ

Sarallar, Türk mafya yapılanmaları arasında önemli bir yer tutarken, özellikle uyuşturucu ticareti, yasa dışı kumarhane işletmeleri ve silahlı çatışmalarla gündeme gelmiştir. Liderlik değişiklikleri ve operasyonlarla yıpransa da örgütün halen etkin olduğu görülmektedir.