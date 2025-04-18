Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 23 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1 TL zam yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. 11 Nisan’da benzinin litre fiyatına 82 kuruş, 17 Nisan’da ise 94 kuruş zam gelmişti. Son gelişmelere göre bu kez zam sırası motorine geldi.

YOZGAT’TA FİYATLAR YENİDEN DEĞİŞECEK

Zam kararının ardından Yozgat genelinde de akaryakıt fiyatlarının yeniden güncellenmesi bekleniyor. Hâlihazırda Yozgat merkezde motorinin litre fiyatı ortalama 42,50 TL seviyelerinde bulunurken, yapılacak 1 TL’lik artışla birlikte bu rakamın 43,50 TL’yi aşması öngörülüyor. İl genelindeki akaryakıt istasyonlarının, fiyat değişikliğini gece yarısından itibaren tabelalarına yansıtması bekleniyor.

Yozgat’ın Akdağmadeni, Sorgun, Boğazlıyan ve Yerköy gibi ilçelerinde ise motorin fiyatları istasyondan istasyona farklılık gösterse de, zamla birlikte tüm ilçelerde yeni fiyatların 43 TL bandının üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu artış özellikle tarım sezonunun başladığı bugünlerde çiftçilerin mazot maliyetlerine doğrudan yansıyacak.

BRENT PETROLDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR: YENİ ZAMLAR KAPIDA

Sektör yetkilileri, akaryakıt fiyatlarındaki artışın en büyük nedeninin brent petrol fiyatlarında görülen yükseliş eğilimi olduğunu belirtiyor. Brent petrol, son günlerde 68 dolar sınırına kadar yaklaşarak piyasada yeni fiyatlamaların önünü açtı. Eğer bu artış trendi devam ederse, önümüzdeki günlerde benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında da yeni zamların gündeme gelmesi bekleniyor.

Döviz kurundaki dalgalanmanın da fiyat artışlarını tetiklediğini ifade eden uzmanlar, mevcut şartlarda akaryakıt fiyatlarında istikrar sağlanmasının zor olduğunu vurguluyor. Sürücüler ise peş peşe gelen zamlar nedeniyle hem şehir içi kullanımda hem de uzun mesafeli yolculuklarda yakıt tüketimini azaltma yoluna gidiyor.

ZAMLAR POMPAYA NASIL YANSIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarına göre belirleniyor. EPDK tarafından serbest piyasa koşulları çerçevesinde belirlenen fiyatlar, dağıtım şirketlerinin belirlediği kar marjlarıyla birlikte pompa fiyatlarına yansıtılıyor.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar ise son dönemde art arda gelen akaryakıt zamlarından dolayı tepkili. Çiftçiler ve özel araç sahipleri, yakıt giderlerinin ciddi şekilde arttığını belirterek, özellikle mazot fiyatlarının tarım ve ulaşım maliyetlerini katladığını dile getiriyor.

Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar, akaryakıt zamlarının ürün ve hizmet fiyatlarına da doğrudan etki ettiğini belirterek, hükümetten bu konuda yeni düzenlemeler bekliyor.