Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Konukevi Salonunda gerçekleştirilen programa İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammet Kurulay, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Rahmi Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Erciyes Üniversitesinden Öğretim Gör. Dr. Talha Turhan katıldı.

Akademik çalışmaların etkisini artırmak ve başarılı proje süreçleri oluşturmak isteyen tüm akademisyenlere açık tutulan ve DPÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş’ın koordinasyonuyla ilgilendiği eğitimden, farklı disiplinlerden kendi isteğiyle katılan 15 araştırmacı yararlandı.

Etkinlikte akademik projelerde fikir oluşturma yöntemleri, etkili proje planlama ve yürütme stratejileri, fon başvurularında dikkat edilmesi gereken noktalar ve proje döngüsü yönetiminin aşamaları üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Eğitmenlik yapan alanında deneyimli akademisyenler, teorik bilgi ve tecrübelerini sabah oturumlarındaki derslerinde “Temel Kavramlar: Bilgi, Bilim, Araştırma, Hipotez”, “Proje Bileşenleri: Özgün Değer, Yöntem, Yönetim ve Yaygın Etki”, “Proje Hazırlık Süreçleri: Mevcut Durumun Analizi, Literatürün Önemi ve Planlama”, “Araştırmalarda Kütüphaneler ve Arşivler: Kaynakların Kritiği ve Yararlanma Yolları” ile “Bulguların Analizi, Yaygınlaştırma ve Yayın Etiği” başlıkları altında paylaştılar. Ayrıca uygulamaya dönük yaklaşımlarla TÜBİTAK-1001 başvuru formu üzerinden atölye çalışmaları ile akademik üretkenliği artırmaya yönelik ipuçları verdiler.

Programla yakından ilgilenen KDÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, faydalı bir program olduğunu belirterek bütün katılan akademisyenlere ve özveriyle uzaktan gelip eğitmenlik yapan konuk akademisyenlere teşekkür edip belge takdim etti.