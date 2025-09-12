Siyaset dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Bu hamle, yerel ve ulusal siyasette dikkat çekici bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Hasan Ustaoğlu Kimdir?

Hasan Ustaoğlu, 1975 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde sürdürmüş ve mezuniyetini bu alanda gerçekleştirmiştir.

1999 yılında iş hayatına atılan Ustaoğlu; özel sektörde mühendislik ve şehircilik projeleri üzerinde çalışmış, daha sonra kendi bünyesinde harita mühendisliği alanında faaliyet gösteren firma kurmuştur.

Siyasi hayatı, Seydişehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatında başlamıştır. 2010 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev yapmış; ilçe yönetim kurulu üyeliği, parti sekreterliği gibi sorumluluklar üstlenmiş, belediye meclisi üyeliği ve ilçe meclis çalışmaları yürütmüştür.

Hasan Ustaoğlu Kaç Yaşında?

Hasan Ustaoğlu'nun doğum yılı 1975'tir. 2025 itibarıyla 50 yaşındadır.

Hasan Ustaoğlu Nereli?

Hasan Ustaoğlu, Konya ilinin Seydişehir ilçesi doğumludur ve ilk öğretimden lise sonuna kadar eğitimi Seydişehir'de geçmiştir.