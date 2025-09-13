Yapılan incelemeler olayın intihar olabileceğine işaret eden buluntular varken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi Peynirlik Yaylası’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İskenderun Kaymakamlığı’nda görev yapan 38 yaşındaki Mehmet Ülğer’den 11 Eylül akşamından itibaren haber alınamıyordu. Yakınlarının bildirmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ülğer’in evine gitti. Burada yapılan incelemede, Ülğer’in bahçede başından tüfekle vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri ev ve çevresinde detaylı çalışma yaparken, Ülğer’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.