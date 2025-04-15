Özellikle ekonomik daralma ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle vergi ve prim yükü altında ezilen vatandaşlar için umut kapısı aralanırken, konuyla ilgili değerlendirme yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yapılandırma düzenlemesine ilişkin kritik tarih aralığına işaret etti.

Yapılandırma beklentisi, yalnızca borçlulara ödeme kolaylığı sağlamayacak; aynı zamanda devletin tahsil edemediği kamu alacaklarının bütçeye kazandırılması açısından da önemli bir adım olacak.

VERGİ TAHSİLATINDA YOĞUNLUK ARTTI: HACİZLER HIZ KAZANDI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son dönemde tahsilat odaklı politikalar izlediğine dikkat çekti. Bakanlığın, özellikle esnaf ve işveren kesimi üzerindeki denetimlerini sıklaştırdığına işaret eden Erdursun, ödenmemiş vergi borçları nedeniyle taşınmazlara, araçlara ve banka hesaplarına yönelik haciz işlemlerinin artırıldığını belirtti.

"Vergisini zamanında ödeyemeyenlerin mallarına el konuluyor. Bu tür sert uygulamalar devletin alacaklarını koruma refleksini yansıtıyor. Ancak bu borçların büyük bir kısmı tahsil edilemeyecek seviyelere gelmiş durumda. Bu nedenle yeni bir yapılandırma düzenlemesi kaçınılmaz hale geliyor," açıklamasında bulundu.

YAPILANDIRMA ADIMI YAKIN: TARİH VERİLDİ, KAPSAM SINIRLI OLABİLİR

Erdursun'un açıklamasına göre, vergi affı ve yeniden yapılandırma düzenlemesinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak bu kez geçmiş düzenlemelerden farklı olarak daha dar kapsamlı bir adım atılması planlanıyor. Sadece tahsilatı güç ya da neredeyse imkânsız hale gelmiş borçların yapılandırmaya dahil edileceği belirtiliyor.

Bu durum, hem devletin bütçe disiplini hedefinden sapmamasını hem de ödeme gücü olmayan vatandaşlar için bir çözüm yolu açılmasını amaçlıyor. Yetkililer, daha önce çıkarılan af ve yapılandırma düzenlemelerinin kapsamının geniş olmasının kamu maliyesi açısından bazı riskler doğurduğunu değerlendiriyor.

BAĞ-KUR’LULARIN BEKLENTİLERİ YÜKSEK: İHYA PRİMLERİNE DÜZENLEME TALEBİ

Özgür Erdursun'un değerlendirmelerinde, özellikle Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların taleplerine de yer verildi. Erdursun, 2021 yılında çıkarılan düzenleme kapsamında 1 Mayıs 2021 tarihinden önceki Bağ-Kur prim borçlarının silindiğini hatırlatarak, bu borçları sonradan ihya etmek isteyenlerden yüksek tutarlarda prim talep edildiğini ifade etti.

Bağ-Kur’luların temel beklentileri şu şekilde sıralanıyor:

İhya işlemlerinde, geçmişe dönük prim borçlarının güncel tutarlar üzerinden değil, dönemin asıl prim rakamları üzerinden ödenebilmesi,

1 Mayıs 2021 sonrası oluşan prim borçlarının da benzer şekilde yapılandırılarak ya da tamamen silinerek sigorta kayıplarının önlenmesi.

Erdursun, Bağ-Kur'lulara yönelik özel bir düzenlemenin de ilerleyen dönemde gündeme gelebileceğini vurguladı.

VERGİ AFFININ KAPSAMI NE OLACAK? KİMLER YARARLANABİLECEK?

Vergi affı uygulamaları, devletin tahsil edemediği kamu alacaklarını yeniden yapılandırarak bütçeye kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda; vergi, SGK primleri, idari para cezaları ve belediye borçları gibi birçok kalem yeniden düzenlenebiliyor.

Aftan yararlanabilecek kalemler genel olarak şunları kapsıyor:

Gelir ve Kurumlar Vergisi borçları

Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi dolaylı vergi borçları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçları

SGK prim borçları (Bağ-Kur, SSK, GSS dahil)

İdari para cezaları

Emlak vergisi, su faturası gibi belediyelere olan borçlar

Bu borçlar için faiz indirimi, gecikme cezalarının silinmesi, anaparanın taksitlendirilmesi gibi imkanlar sunuluyor.

DETAYLAR RESMİ AÇIKLAMA SONRASINDA NETLEŞECEK

Vergi affı düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra, borçlu vatandaşların belirlenen süre içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular genellikle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesi üzerinden ya da doğrudan vergi dairelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Daha önceki yapılandırma uygulamalarında başvuru süresini kaçıran borçlular bu imkanlardan yararlanamamıştı. Bu nedenle, kamu alacaklarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin süreci dikkatle takip etmesi hayati önem taşıyor.

Vergi affı düzenlemeleri, özellikle ekonomik daralma ve yüksek enflasyon gibi etkenlerin vatandaşların ödeme gücünü olumsuz etkilediği dönemlerde daha da önem kazanıyor. Devlet, bu adımlar sayesinde bir yandan kamu alacaklarını tahsil etmeyi, diğer yandan ise vatandaşlara nefes aldırmayı hedefliyor.

Ekonomik sıkışıklığın sürdüğü bir dönemde, vergi affı ve prim yapılandırması gibi düzenlemelerin toplum genelinde olumlu bir yankı yaratması bekleniyor.