30 Ocak 1999 tarihinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde dünyaya gelen Nurettin Tokyürek, ilk, orta ve lise öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı. Yükseköğrenimini Yozgat Bozok Üniversitesi’nde sürdüren Tokyürek, mezuniyetinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılarak Piyade Uzman Çavuş olarak göreve başladı.

Tokyürek, 7 Temmuz 2022 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina Dağı bölgesinde, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında düzenlenen bir harekât sırasında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düştü. Çatışmanın ardından yürütülen tüm çalışmalara rağmen Tokyürek’in naaşına uzun süre ulaşılamamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2025 tarihinde yapılan açıklamada, Tokyürek’in naaşının, terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada sürdürülen operasyon sırasında bulunduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

Şehit Tokyürek'in yaşamı, vatan savunmasında görev yapan Türk askerlerinin fedakârlığını ve kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.