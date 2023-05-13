Ne güzel koymuşlar ado adını

Palton yok üstünde culun nerede

Sevenlerin her gün eder yadını

Çanağın boş kalmış yalın nerede

Ormanları gezdin nasıldır ora

Odun çektirmişler sırtında yara

Çifte atıp semer koraydın vara

Tüylerin dökülmüş kelin nerede

Semer pahalıdır gayrı alaman

Yakubada ısmarlasan bulaman

Boş boşuna kulak dikip kalaman

Çivilerin düşmüş nalın nerede

Üzülme hiç boşa gamlanıp durma

Davul bulamazsan çalarsın zurna

Bak seni bekliyor hamamda kurna

Arkanı örtecek şalın nerede

Günler gelir geçer çıkarsın yaza

Gidişata bırak aldanma poza

Koç katımı gelir katarım yoza

Tasman boynundada zilin nerede

Erkeğim diyerek kafa tutuyor

Bazı kağnı gölgesinde yatıyor

Havlayınca ortalığı katıyor

Boğarlarsa bakmam halın nerede

Yeter aşık idris dahada yazma

Övdüğün adamdır değildir kazma

Fazla şımarmasın düzeni bozma

Akıllın buyusa delin nerede