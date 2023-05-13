Ne güzel koymuşlar ado adını
Palton yok üstünde culun nerede
Sevenlerin her gün eder yadını
Çanağın boş kalmış yalın nerede

Ormanları gezdin nasıldır ora 
Odun çektirmişler sırtında yara 
Çifte atıp semer koraydın vara
Tüylerin dökülmüş kelin nerede

Semer pahalıdır gayrı alaman 
Yakubada ısmarlasan bulaman
Boş boşuna kulak dikip kalaman
Çivilerin düşmüş nalın nerede

Üzülme hiç boşa gamlanıp durma
Davul bulamazsan çalarsın zurna
Bak seni bekliyor hamamda kurna
Arkanı örtecek şalın nerede

Günler gelir geçer çıkarsın yaza
Gidişata bırak aldanma poza
Koç katımı gelir katarım yoza
Tasman boynundada zilin nerede

Erkeğim diyerek kafa tutuyor
Bazı kağnı gölgesinde yatıyor
Havlayınca ortalığı katıyor 
Boğarlarsa bakmam halın nerede

Yeter aşık idris dahada yazma 
Övdüğün adamdır değildir kazma
Fazla şımarmasın düzeni bozma 
Akıllın buyusa delin nerede