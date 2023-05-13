Ne güzel koymuşlar ado adını
Palton yok üstünde culun nerede
Sevenlerin her gün eder yadını
Çanağın boş kalmış yalın nerede
Ormanları gezdin nasıldır ora
Odun çektirmişler sırtında yara
Çifte atıp semer koraydın vara
Tüylerin dökülmüş kelin nerede
Semer pahalıdır gayrı alaman
Yakubada ısmarlasan bulaman
Boş boşuna kulak dikip kalaman
Çivilerin düşmüş nalın nerede
Üzülme hiç boşa gamlanıp durma
Davul bulamazsan çalarsın zurna
Bak seni bekliyor hamamda kurna
Arkanı örtecek şalın nerede
Günler gelir geçer çıkarsın yaza
Gidişata bırak aldanma poza
Koç katımı gelir katarım yoza
Tasman boynundada zilin nerede
Erkeğim diyerek kafa tutuyor
Bazı kağnı gölgesinde yatıyor
Havlayınca ortalığı katıyor
Boğarlarsa bakmam halın nerede
Yeter aşık idris dahada yazma
Övdüğün adamdır değildir kazma
Fazla şımarmasın düzeni bozma
Akıllın buyusa delin nerede