Gönlüm hüzünlendi dağlar kışladı
Uçmasın bu kuşlar uçmasın daha
İnce ince kar yağmaya başladı
Açmasın goncalar açmasın daha
Ne ânda sadıkmış nede bir âhde
Sözleri yalanmış gölüşü sahte
Aşkımın meyini bullur kadehte
İçmesin yalnızca içmesin daha
Eza revamdır ozan bir kula
Bana ettiğini Allah’tan bula
Göturüpte sattı beni beş pula
Biçmesin pahâmı biçmesin daha
Aşık oldun diye bana söz geldi
Nazar değdi bu ayrılık tez geldi
Gönül bağımıza çoktan güz geldi
Saçmasın gül koku şaçmasın daha
İster bayram etsin ister yas tutsun
Gitsin eller ile gönül avutsun
Aşık İdris ismin gayri unutsun
Geçmesin aklından geçmesin daha