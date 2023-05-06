Gönlüm hüzünlendi dağlar kışladı

Uçmasın bu kuşlar uçmasın daha

İnce ince kar yağmaya başladı

Açmasın goncalar açmasın daha

Ne ânda sadıkmış nede bir âhde

Sözleri yalanmış gölüşü sahte

Aşkımın meyini bullur kadehte

İçmesin yalnızca içmesin daha

Eza revamdır ozan bir kula

Bana ettiğini Allah’tan bula

Göturüpte sattı beni beş pula

Biçmesin pahâmı biçmesin daha

Aşık oldun diye bana söz geldi

Nazar değdi bu ayrılık tez geldi

Gönül bağımıza çoktan güz geldi

Saçmasın gül koku şaçmasın daha

İster bayram etsin ister yas tutsun

Gitsin eller ile gönül avutsun

Aşık İdris ismin gayri unutsun

Geçmesin aklından geçmesin daha