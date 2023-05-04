Ayrılık şerbeti içilmez dolu
İçipte gittiler hep birer birer
Oğlumla gelinim kurnazlık yolu
Seçipte gittiler hep birer birer
Gam çöktü gönlüme Karataş gibi
Aklım başımda yok fikrim boş gibi
Yuvadan ayrılan körpe kuş gibi
Uçupta gittiler hep birer birer
Kimisi ananın hatrını sayıp
Kimide avradın sözüne uyup
Beni kaderimle baş başa koyup
Geçipte gittiler hep birer birer
Küsmezdim onlara el olsam eğer
Babalık hakları boşumuş meğer
Bana on paralık kıymetle değer
Biçipte gittiler hep birer birer
Oğlum kızım derdim bana umuttu
Bir yaşlı babayı hepsi unuttu
Ev araba sattı serveti yuttu
Göçüpte gittiler hep birer birer
Aşık idris bahtım doğuştan kara
Gelip giden yoktur uzadı ara
Efkarlı gönlüme bin türlü yara
Acıpta gittiler hep birer birer