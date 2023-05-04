Ayrılık şerbeti içilmez dolu

İçipte gittiler hep birer birer

Oğlumla gelinim kurnazlık yolu

Seçipte gittiler hep birer birer

Gam çöktü gönlüme Karataş gibi

Aklım başımda yok fikrim boş gibi

Yuvadan ayrılan körpe kuş gibi

Uçupta gittiler hep birer birer

Kimisi ananın hatrını sayıp

Kimide avradın sözüne uyup

Beni kaderimle baş başa koyup

Geçipte gittiler hep birer birer

Küsmezdim onlara el olsam eğer

Babalık hakları boşumuş meğer

Bana on paralık kıymetle değer

Biçipte gittiler hep birer birer

Oğlum kızım derdim bana umuttu

Bir yaşlı babayı hepsi unuttu

Ev araba sattı serveti yuttu

Göçüpte gittiler hep birer birer

Aşık idris bahtım doğuştan kara

Gelip giden yoktur uzadı ara

Efkarlı gönlüme bin türlü yara

Acıpta gittiler hep birer birer