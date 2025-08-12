British Medical Journal dergisinde yayımlanan geniş çaplı bir araştırmaya göre, haftada üç kez patates kızartması tüketenlerde tip 2 diyabet riski yüzde 20 artıyor.

Bu sıklık haftada beş kez olduğunda ise risk yüzde 27’ye kadar çıkıyor.

Yerken İki Kez Düşünün!

Araştırmada haşlanmış, fırınlanmış veya püre haline getirilmiş patateslerin de diyabet riskini yüzde 5 oranında artırdığı, ancak bu oranların kızartmaya göre oldukça düşük olduğu vurgulandı.

Harvard Üniversitesi’nden halk sağlığı uzmanı Dr. Seyed Mohammad Mousavi liderliğindeki uluslararası ekip, 1984-2021 yılları arasında 205 bin ABD’li sağlık çalışanının dört yılda bir doldurduğu beslenme anketlerini inceledi.

Araştırma sonuçları, patatesin doğrudan sağlığa zararlı olmadığını, ancak kızartma işlemiyle birlikte ciddi riskler oluşturduğunu ortaya koydu.

Nasıl Pişirildiğin Önemli

Çalışma ayrıca patatesin yerine tam tahılların tercih edilmesinin tip 2 diyabet riskini yüzde 8 oranında düşürdüğünü gösterdi.

Queen Mary Üniversitesi'nde halk sağlığı beslenme uzmanı Dr. Kawther Hashem, “Patates sağlıklı bir diyetin parçası olabilir, ancak nasıl pişirildiği çok önemli” dedi.

Hashem, “Haşlanmış, fırınlanmış ya da püre halindeki patatesler doğal olarak düşük yağ içerir ve lif, C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Ancak kızartıldığında, yüksek yağ ve tuz içeriğiyle diyabet ve kilo alma riskini artırır" uyarısında bulundu.