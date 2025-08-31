Bakan Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirterek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi"

Türkiye Büyük Önem Taşıyor

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını vurgulayarak “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak” şeklinde konuştu.

Teknolojide Dışa Bağımlılığı Azaltacak

5G altyapısında yerlilik oranlarının da artırılacağını ifade eden Uraloğlu, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” dedi.