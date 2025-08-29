Yaklaşık 10 yıldır kendi iş yerinde oto tamirciliği yapan 33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban, sabah saatlerinde dükkânının içinde yerde hareketsiz halde bulundu. Çoban’ı fark eden çevredeki esnaf, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı ve olayın aydınlatılması için detaylı çalışma başlattı.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na Kaldırıldı

Talihsiz gencin cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin, otopsi raporunun ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Soruşturma Sürüyor

Polis ekipleri, olayın kesin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla soruşturma başlattı. Çoban’ın ölümüyle ilgili herhangi bir ihtimal üzerinde durulup durulmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sanayi sitesinde esnaflık yapan arkadaşları, genç ustanın ani ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Çoban’ın çevresinde sevilen ve çalışkan bir esnaf olduğu ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Şanlıurfa merkezde bulunan Evren Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.