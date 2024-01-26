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Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Yozgat Şube Müdürü Nurettin Şenol, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Şube Müdürü Nurettin Şenol, şubat ayı sonu itibariyle su tutulmaya başlanacak ve toplanda 31.10 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Yerköy İnandık Barajı'nın maketini takdim etti.

Mart ayında kapalı sistem basınçlı sulama inşaatının tamamlandığını belirten Vali Özkan, “Sekili beldesi, Belkavak, Süleymanlı, Arifeoğlu, Göçerli, Buruncuk köylerinin 28 bin 750 dekar tarım arazisi sulu tarıma kavuşacak. İlimize, ilçemize ve bölge çiftçimize hayırlı olsun. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.