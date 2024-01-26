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Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek için banka ATM’lerinin bulunduğu alanlara bilgilendirici afişler astı.

Polis ekipleri son dönemlerde artan dolandırıcılık ve bilişim suçları hakkında vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Ekipler vatandaşların özellikle yoğun olarak kullandığı banka ATM’lerine bilgilendirici afişler asarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İl genelinde cadde ve sokaklarda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtan polis ekipleri, herhangi bir dolandırıcılık olayıyla karşılaşılması halinde emniyet güçlerine bilgi verilmesini istedi.