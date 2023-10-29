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Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERVE ECZANESİ

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/6

03542128969

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZLAR ECZANESİ

Ahisavi Mah.İstiklal Cad No:10/C



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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BOĞAZLIYAN ECZANESİ

YENIDOGAN MAH. AVUKAT MEHMET ALTIN CAD. D BLOK NO:2

03546456040

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜL ECZANESİ

YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21

03544683579

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B

03543754770

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B

03543686141

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KARATAŞ ECZANESİ

Karşıyaka Mah Baran Cad No:47

03547721905

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ALTAN ECZANESİ

Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. E Blok No:6

03544153444

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞİFA ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. HACI BAYRAM KARABULUT CAD. NO:43

03545642054

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MERKEZ ECZANESİ

A. VEHBI PANDIR MAH. ÇIFTLIK CAD. NO:1/7

3545161199

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız... (Haber Merkezi)