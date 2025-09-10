Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 umre dönemi için güncel tur programı ve ücretleri açıkladı. Umre başvuru süreci devam ederken, belirlenen ücretleri banka hesaplarına yatıran vatandaşlar kayıtlarını il ve ilçe müftülükleri ya da e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

Diyanet’in organize ettiği umre turları kapsamında yolculara; Mekke ve Medine’de otel konaklamaları, yemek hizmetleri, şehirler arası ulaşım, uçak bileti, vize işlemleri ve kutsal mekân ziyaretlerinde rehberlik desteği sağlanacak.

Umre Fiyatları Netleşti

Umre ücretleri servisli normal konaklama ile yürüme mesafeli konaklama seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca 2, 3 ve 4 kişilik oda tercihleri de fiyatlara yansıyor.

11 günlük servisli normal konaklama: 2 kişilik oda 5.490, 3 kişilik oda 5.190, 4 kişilik oda 4.990 Suudi Arabistan Riyali

15 günlük servisli normal konaklama: 2 kişilik oda 6.100, 3 kişilik oda 5.700, 4 kişilik oda 5.450 Suudi Arabistan Riyali

20 günlük servisli normal konaklama: 2 kişilik oda 6.750, 3 kişilik oda 6.200, 4 kişilik oda 5.950 Suudi Arabistan Riyali

24 günlük servisli normal konaklama: 2 kişilik oda 7.350, 3 kişilik oda 6.750, 4 kişilik oda 6.400 Suudi Arabistan Riyali

11 günlük yürüme mesafeli konaklama: 2 kişilik oda 6.350, 3 kişilik oda 5.800, 4 kişilik oda 5.500 Suudi Arabistan Riyali

15 günlük yürüme mesafeli konaklama: 2 kişilik oda 7.275, 3 kişilik oda 6.550, 4 kişilik oda 6.150 Suudi Arabistan Riyali

20 günlük yürüme mesafeli konaklama: 2 kişilik oda 8.290, 3 kişilik oda 7.400, 4 kişilik oda 6.850 Suudi Arabistan Riyali