2023-2024 Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği (YOSİAD) eğitim bursu başvurusu başladı.

Bursla alakalı bir açıklama yapan YOSİAD Genel Başkanı Erdal Öztürk; "Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Genel başkanı olduğum YOSİAD derneğimize bağlı olan öyle kıymetli iş insanlarımız var ki, yaptığımız tüm sosyal sorumluluk projelerinde en ön safta yer almışlardır. Burs çağrısını yapmış olduğumuz saatten itibaren telefonlarım susmadı. Gerek yurtiçinden, gerek yurtdışından kıymetli iş insanlarımız aradılar ve 'Kaç öğrenciye ne kadar gerekiyorsa buradayız.' diyerek bizleri gururlandırdılar. Geçen yıl 110 öğrencimize burs vermiştik, bu yıl sayımız daha da çok olacak ve daha çok kardeşimize imkan sağlayacağız inşallah. Buradan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah birinizi bin etsin, birliğimiz daim olsun" dedi. (Alpaslan Demir)