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2 bin 630 öğrencinin başvurduğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına başarı gösteren 230 öğrenci yerleştirildi.

Kabiliyetleri doğrultusunda belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlayarak Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretimlerine başlayan 6 öğrenci elde ettikleri başarılı performans nedeniyle Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından ödüllendirildi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” düsturundan yola çıkarak öğrencilerimizin başarısını taçlandırmak moral-motivasyonlarını artırmak ve diğer öğrencilerimizi de teşvik etmek için ödüllendirdim. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak hedefimiz sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör, rekreasyon liderleri ve akademisyen yetiştirmektir. Fakültemizde ne kadar çok milli sporcu olur ve uluslararası düzeyde yapılan müsabakalarda başarı elde ederse bu başarı bizleri mutlu eder. Bu hem üniversitemizin hem de fakültemizin görünürlüğü daha da artırır. Spor Bilimleri Fakültemizin her alanda başarılarını artırarak devam ettireceğine ve ülkemizin uluslararası standartlarda sporcu yetiştirmesine katkı sağlayacağına olan inancım tam. Kabiliyetleri doğrultusunda sınavda başarılı olup üniversitemize girmeye hak kazanan tüm öğrencilerimi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. (Yasin Nazım Kayhan)