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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programla Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Kaymakam Ahmet Nuri Demir’in katılımlarıyla Şehit Osman Gazi Çetingöz İlkokulu bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Demir, Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde “100. Yıla 100 Fidan” etkinliğinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu güzel gün için en büyük temennim diktiğimiz fidanların, 100 yıl önce bu topraklarda bir tohum olarak ekilen Cumhuriyetimiz gibi asırlık birer çınara dönüşmesidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, Cumhuriyetin milletin iradesinin hakim olmasının en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Her bireyin eşit olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Cumhuriyetimizin 100 yılını değişik etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz. Fidan dikim töreni de bu etkinliklerden birisi. Gençler bu ülkenin geleceğinin teminatısınız. Sizler bilinçli olursanız sizler kendi hür iradenize sahip çıkarsanız. Bu millet her zaman kendi ayakları üzerinde duran devletine sahip çıkan toplum olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. i