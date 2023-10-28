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Yarın saat 12.00 ile 13.00 arasından SORGED tarafından Aydıncık Kazankaya Kanyonu'nda yürüyüş gerçekleştirilecek.

Yapılacak yürüyüş hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, bu bayramı gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü yarın 12.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecektir. Yürüyüş Aydıncık Kazankaya Kanyonu'nda düzenlenecektir. Yozgat'tan ve Sorgun'dan katılacak gençler için ücretsiz servisimiz olacaktır. Kontenjan 30 katılımcı ile sınırlıdır” dedi. (Haber Merkezi)