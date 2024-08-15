Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak

TV8’in sevilen yemek yarışması "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" için 2024 sezonu hazırlıkları hızla devam ediyor. Programın yeni sezonu, heyecan verici ödül detayları ve başlangıç tarihiyle ilgili merak edilen tüm bilgiler aşağıda.

YENİ SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz", kısa bir sezon finalinin ardından yeni sezon hazırlıklarına giriş yaptı. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan bu popüler yemek yarışması, Eylül ayında ekranlarda olacak. Yeni sezonun kesin başlangıç tarihi belirlendiğinde, izleyicilere duyurulacak.

BÜYÜK ÖDÜL MİKTARI

2024 sezonunun büyük ödülü, bu yıl 150 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu yüksek ödül, yarışmacılar arasındaki rekabeti daha da kızıştıracak ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Büyük ödül, yemek yapmayı seven ve iddialı yarışmacıları motive edecek.

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz", TV8 ekranlarında lezzet dolu ve rekabet dolu anlar sunmaya devam edecek. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, Eylül ayında programın geri dönüşünü heyecanla izleyecek.