Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası uygulamasında önemli bir düzenlemeye giderek, motorlu kara taşıtlarının hasar tespitine ilişkin kriterleri baştan sona yeniledi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin trafik güvenliğini artırmak, hasarlı araçların alım-satım sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamasını önlemek ve sigorta işlemlerinde şeffaflığı sağlamak amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

YENİ SİSTEMDE HASAR TANIMLARI NETLEŞTİ

SEDDK’nın yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeye göre, bir aracın sigorta kapsamında "tam hasar" veya "ağır hasar" statüsüne alınabilmesi için kriterler açık şekilde tanımlandı. Buna göre, bir aracın hasar tutarının, güncel piyasa değeri olan rayiç bedelini aşması ya da teknik olarak onarımının mümkün olmaması durumunda araç "tam hasarlı" olarak sınıflandırılacak. Bu durumda araç, ekonomik ömrünü tamamlamış kabul edilerek sistemden çıkarılabilecek.

Ayrıca, hasar tutarının rayiç değerin yüzde 60'ını geçmesi ya da SEDDK tarafından belirlenen ve "kritik parçalar" olarak tanımlanan araç bileşenlerinde (örneğin şasi, hava yastıkları, direksiyon kutusu, fren sistemleri vb.) hasar meydana gelmesi halinde ise araç "ağır hasarlı" statüsünde değerlendirilecek.

HASAR TESPİTİNDE YETKİLİ EKSPER ŞARTI

Düzenleme kapsamında getirilen en önemli yeniliklerden biri ise hasar tespitinin yalnızca yetkili eksperler tarafından yapılması zorunluluğu oldu. Açıklamada, tam veya ağır hasar durumlarının tespiti işlemlerinin, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde ruhsat sahibi olan sigorta eksperleri tarafından gerçekleştirilmesinin zorunlu hale getirildiği vurgulandı.

Bu adım ile birlikte, özellikle ikinci el araç piyasasında sıkça karşılaşılan sahte ya da yanıltıcı hasar raporlarının önüne geçilmesi, araç alıcılarının da gerçek hasar durumları hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesi hedefleniyor.

SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ DEVREDE OLACAK

Yeni düzenleme ile birlikte ağır veya tam hasarlı araçların, hukuka aykırı şekilde "hurda tescil belgesi" ya da "trafikten çekilmiştir belgesi" alınmaksızın piyasada alım-satıma konu edilmesinin önlenmesi amacıyla yeni bir takip mekanizması da devreye alındı.

Bu kapsamda, sigorta şirketleri ve eksperler tarafından yapılan hasar işlemleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden izlenebilecek. SBM’nin sağlayacağı veri tabanı ve takip sistemi sayesinde, usulsüz işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi kolaylaşacak.

SEKTÖRDE GÜVENİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

SEDDK yetkilileri, yapılan değişikliklerin yalnızca teknik bir güncelleme olmadığını, aynı zamanda Türkiye genelinde trafik sigortacılığı alanında güvenilirliği artıracak köklü bir dönüşüm anlamına geldiğini belirtiyor. Özellikle son yıllarda ikinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar ve bilinçli olarak gizlenen ağır hasar kayıtlarının, hem tüketici güvenini zedelediği hem de trafik güvenliğini riske attığı ifade ediliyor.

Yeni sistemle birlikte araç kullanıcılarının ve sigortalı vatandaşların haklarının daha güçlü şekilde korunması, aynı zamanda sigorta şirketlerinin hasar tazmin süreçlerini daha sağlıklı yönetmesi bekleniyor.