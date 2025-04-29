İspanyol basınından Marca’nın haberine göre, sarı-kırmızılılar sezon boyunca 25 yaşındaki kalecinin transferi için girişimlerde bulundu ancak şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı.

Galatasaray'da 14 sezondur forma giyen Fernando Muslera’nın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda ülkesine dönmesi beklenirken, yönetim kalede oluşabilecek boşluk için yeni bir isim arayışına başladı.

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Real Madrid'in yedek kalecisi Andriy Lunin oldu. Haberde, Galatasaray’ın Lunin için en ısrarcı kulüpler arasında yer aldığı belirtilirken, Ukraynalı oyuncunun geleceğiyle ilgili görüşmelerin, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla sürdüğü ifade edildi.

Real Madrid yönetiminin, Lunin için yaklaşık 30 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. Ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın da oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

Bu sezon Real Madrid’de 12 resmi maçta görev alan Lunin, bu karşılaşmalarda 19 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı. Galatasaray formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Muslera ise 52 gol yedi ve 10 maçta gol yemedi.

Lunin’in, Real Madrid’de birinci kaleci olma ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, transfer sürecinin kulübün yeni teknik direktörüne bağlı olarak şekillenebileceği kaydedildi.

Öte yandan genç kalecinin, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.