Tüketiciler, marketlerden restoranlara kadar pek çok işletmenin denetim geçmişine yalnızca cep telefonlarındaki bir uygulama ile erişebilecek.

Bakanlık tarafından geçen yıl pilot uygulama olarak başlatılan sistem, 29 Temmuz itibarıyla Türkiye genelindeki market, kasap, manav gibi satış yerleri ile restoran, kafe ve yemekhane gibi toplu tüketim işletmelerinde hayata geçti. Bu uygulama sayesinde tüketiciler, işletmenin son denetim tarihi ve kayıt bilgilerine doğrudan ulaşabilecek.

Tüketiciye Şeffaflık ve Denetim Bilgisi

Yeni sistemde, işletmelerin görünür bir alanına yerleştirilecek özel karekodlar, vatandaşlar tarafından "Tarım Cebimde" mobil uygulamasıyla taratılabilecek. Karekod üzerinden işletmeye ait unvan, adres, kayıt/onay numarası ve en son denetim tarihi gibi bilgiler görüntülenebilecek. Böylece tüketici, alışveriş yaptığı veya yemek yediği yerin Bakanlık denetiminden geçip geçmediğini saniyeler içinde öğrenebilecek.

Karekod Oluşturmak Ücretsiz ve Başvurusuz

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitkisel Gıdalar Çalışma Grubu Sorumlusu Çiğdem Kurtar, uygulamanın Haziran 2024 itibarıyla gönüllülük esasına dayalı olarak başlatıldığını, ancak bugünden itibaren satış ve toplu tüketim işletmeleri için zorunlu hale geldiğini belirtti.

İşletmelerin karekodlarını ücretsiz bir şekilde, herhangi bir başvuru süreci olmadan oluşturabileceğine dikkat çeken Kurtar, "İşletmeciler, sadece vergi ya da T.C. kimlik numaraları ile 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden, işletme kayıt numaralarını girerek anında karekodlarını oluşturabilir. Görselin tüketicinin görebileceği bir noktada bulunması yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Uygulamaya Uymayana Para Cezası

Bakanlık, uygulamaya geçmeyen işletmeler hakkında denetim sonuçlarına göre idari yaptırım uygulanacağını duyurdu. Şikâyet üzerine ya da rutin denetimlerde karekodun bulunmadığı tespit edilen işletmelere para cezası kesilecek.

Kurtar, “Tüketiciler karekodları taratarak herhangi bir uyumsuzluk fark ederlerse 'Alo 174 Gıda Hattı' üzerinden bildirimde bulunabilir. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir,” diyerek vatandaşları uygulamayı aktif şekilde kullanmaya davet etti.

“Gıda Denetimlerinde Yüksek Teknoloji Kullanılıyor”

Gıda kontrollerinde artık daha gelişmiş teknolojilerin kullanıldığını da vurgulayan Kurtar, numune alımından DNA düzeyinde analizlere kadar pek çok alanda hassas çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Steril koşullarda alınan örneklerin lazer termometrelerle kontrol edildiğini ve gıdaların laboratuvarlarda kapsamlı testlerden geçirildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, karekod uygulamasıyla sadece denetimlerin görünürlüğünü artırmakla kalmayıp aynı zamanda tüketici bilincini ve güvenilir gıdaya erişimi de güçlendirmeyi hedefliyor.