Türkiye’nin en büyük çay üreticisi olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay ürünlerine ortalama yüzde 3,5 oranında zam yaptı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren raflardaki yerini aldı.

Çay tiryakilerini ilgilendiren fiyat artışıyla birlikte, ÇAYKUR ürünlerine yönelik güncellenmiş etiketler marketlerde uygulanmaya başlandı. Zam kararı, özellikle yüksek tüketim oranına sahip siyah çay gruplarında fiyatları yukarı çekti.

Zammın Gerekçesi: Artan Girdiler

Bloomberg HT’nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, zam kararının temel gerekçesi olarak yaş çay alım fiyatlarındaki artış, artan işçilik maliyetleri ve işletme giderleri gösterildi. ÇAYKUR, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak maliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu adımı attığını bildirdi.

Güncel fiyatlara göre, ÇAYKUR’un yüksek segment ürünlerinden biri olan Altınbaş marka 500 gramlık siyah çay, 153,5 TL’den satışa sunuluyor.

Daha Önce de Zam Gelmişti

ÇAYKUR, yıl içerisinde kuru çay fiyatlarına daha önce de çeşitli oranlarda zam yapmıştı. Bu son artışla birlikte, tüketiciler çaya daha yüksek bedel ödemeye devam edecek.

Öte yandan sektör temsilcileri, önümüzdeki süreçte tarım ve üretim girdilerindeki dalgalanmaların çay fiyatlarını yeniden etkileyebileceğini belirtiyor.