ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959'da Solhan, Bingöl'de doğdu. 1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun olan sanatçı Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Çeşitli sinema filmleri, tiyatrolar ve dizilerde oynayan oyuncunun ilk başrolü, 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı film.

Deli Yürek dizisiyle de televizyonda tanınan oyuncu Ali Sürmeli, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakterine hayat verdi.

Ali Sürmeli Nereli?

Zaza kökenli bir ailenin çocuğu olan Ali Sürmeli, Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Aslen Muş'un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyündendir.

Ali Sürmeli Kaç Yaşında?

7 Şubat 1959 doğumludur. Usta isim 65 yaşındadır.

Ali Sürmeli Hangi Üniversite Mezunu?

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Ali Sürmeli, tam bir tiyatro aşığıdır.

Ali Sürmeli Evli mi?

Ali Sürmeli kısa süreli bir evlilik yaşamıştır ve bu evlilikten Eren adında bir çocuğu bulunmaktadır.

Ali Sürmeli'nin Oynadığı Film Ve Diziler

Mucize 2 Aşk : Mahsun Kırmızıgül - 2019

Hep Yek 3 : Özgür Bakar - 2019

Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017

Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016

Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014

Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012

Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012

New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010

Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010

Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009

Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009

Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008

Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008

Fırtına : Kazım Öz - 2007

Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007

Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006

Umut Adası : Erhan Dursun - 2006

Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006

Şellale : Semir Arslanyürek - 2001

Son : Levent Kırca - 2001

Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000

Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998

Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998

Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996

Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

Babam Askerde : Handan İpekci - 1994

Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993

Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993

Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988

Dönüş : Faruk Turgut - 1988

Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983

Ali Sürmeli'nin Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020)- Kimsesiz Doğan

Çukur (2019)- Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)

Çarpışma (2019)- Zarif/Cansız

Beyaz Karanfil (2014)- Burhan Korkmaz

Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012)- Şeref Zazaoğlu

Baba Ocağı (2008-2009)- Seyfi Efe

Kuzey Rüzgarı (2007)- Arıza

Senin Uğruna (2007)

Aşka Sürgün (2006)- Adalı

Yağmurdan Sonra (2006)- Vendor Nuri Karuzo

Kin ve Gül (2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Kasabanın İncisi (2003)

Hürrem Sultan (2003)- Kanuni Sultan Süleyman

Deli Yürek (1999-2001)- Turgay Atacan

Kurtuluş (1996)

Ali Sürmeli'nin Aldığı Ödüller

2000 - 37.Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Filler ve Çimen

1996 - 8.Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Yardımcı ErkekOyuncu- Sokaktaki Adam

1996 - 18.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Sokaktaki Adam