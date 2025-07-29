ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959'da Solhan, Bingöl'de doğdu. 1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun olan sanatçı Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.
Çeşitli sinema filmleri, tiyatrolar ve dizilerde oynayan oyuncunun ilk başrolü, 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı film.
Deli Yürek dizisiyle de televizyonda tanınan oyuncu Ali Sürmeli, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakterine hayat verdi.
Ali Sürmeli Nereli?
Zaza kökenli bir ailenin çocuğu olan Ali Sürmeli, Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Aslen Muş'un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyündendir.
Ali Sürmeli Kaç Yaşında?
7 Şubat 1959 doğumludur. Usta isim 65 yaşındadır.
Ali Sürmeli Hangi Üniversite Mezunu?
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Ali Sürmeli, tam bir tiyatro aşığıdır.
Ali Sürmeli Evli mi?
Ali Sürmeli kısa süreli bir evlilik yaşamıştır ve bu evlilikten Eren adında bir çocuğu bulunmaktadır.
Ali Sürmeli'nin Oynadığı Film Ve Diziler
Mucize 2 Aşk : Mahsun Kırmızıgül - 2019
Hep Yek 3 : Özgür Bakar - 2019
Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017
Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016
Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014
Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012
Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012
New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010
Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010
Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009
Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009
Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008
Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008
Fırtına : Kazım Öz - 2007
Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007
Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006
Umut Adası : Erhan Dursun - 2006
Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006
Şellale : Semir Arslanyürek - 2001
Son : Levent Kırca - 2001
Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000
Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998
Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998
Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996
Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995
Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
Babam Askerde : Handan İpekci - 1994
Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993
Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993
Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988
Dönüş : Faruk Turgut - 1988
Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983
Ali Sürmeli'nin Rol Aldığı Diziler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020)- Kimsesiz Doğan
Çukur (2019)- Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)
Çarpışma (2019)- Zarif/Cansız
Beyaz Karanfil (2014)- Burhan Korkmaz
Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012)- Şeref Zazaoğlu
Baba Ocağı (2008-2009)- Seyfi Efe
Kuzey Rüzgarı (2007)- Arıza
Senin Uğruna (2007)
Aşka Sürgün (2006)- Adalı
Yağmurdan Sonra (2006)- Vendor Nuri Karuzo
Kin ve Gül (2005)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
Büyük Buluşma (2004)
Kasabanın İncisi (2003)
Hürrem Sultan (2003)- Kanuni Sultan Süleyman
Deli Yürek (1999-2001)- Turgay Atacan
Kurtuluş (1996)
Ali Sürmeli'nin Aldığı Ödüller
2000 - 37.Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Filler ve Çimen
1996 - 8.Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Yardımcı ErkekOyuncu- Sokaktaki Adam
1996 - 18.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Sokaktaki Adam