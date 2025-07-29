Yozgat’ın komşusu Sivas’ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 57 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Olay, Kangal ilçesine bağlı Yeşilkale köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Çıkan kavgada, taraflardan B.D. (52), yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Saldırıda 57 yaşındaki Cemal Doğan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Doğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden uzaklaştırılan şüpheli B.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hayatını kaybeden Cemal Doğan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgede delil toplama çalışmasını sürdürüyor.