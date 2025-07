Gerçek adı Khudah Bukhsh olan Kuda Bux, 1905 yılında Hindistan’ın Keşmir bölgesinde zengin bir safran üreticisi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken izlediği Hint sihirbazı Professor Moor’un gösterisinden etkilenerek evden kaçtı ve Lahore’a gitti. Burada Moor’un asistanı olarak sahne hayatına ilk adımını attı. Ardından Burma (Myanmar), Seylan (Sri Lanka) ve Bombay’ı (Mumbai) dolaşarak birçok sihirbaz, yogi ve sanatçıdan öğrendiği becerilerle kendini geliştirdi.

Profesör KB Duke’tan Kuda Bux’a

Sahneye ilk çıktığında "Profesör KB Duke" adını kullanan Khudah Bukhsh, zamanla “Kuda Bux” adını benimsedi. Onu dünya çapında üne kavuşturan en dikkat çekici gösterisi ise gözleri ve yüzü tamamen bandajlarla kapalıyken bisiklet sürebilmesi, kitap okuyabilmesi ve iğneye iplik geçirebilmesiydi. Gözleri kalın pamuk, gazlı bez ve cerrahi bandajlarla sarılı halde gerçekleştirdiği bu gösteriler, onun "X-ışını gözlü adam" olarak anılmasına yol açtı.

Avrupa Yolculuğu ve Şöhretin Kapıları

1935 yılında İngiltere’ye giden Kuda Bux, burada “gözleri bağlı bisiklet süren adam” olarak tanındı. Londra’daki gösterileri ve gizemli havası kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İddialarını test etmek isteyen bilim insanları ve şüphecilerle karşı karşıya geldi. Bunlar arasında ünlü hayalet avcısı Harry Price da vardı. Price ve ekibi, Kuda’ya kalın pamuklar ve bandajlarla hazırlanan özel bir maske takarak kitap okuma ve masa üzerindeki yazılı notu okuma testleri yaptı. Kuda Bux, tüm testleri başarıyla geçerek dikkatleri üzerine çekti.

X-Işını Görüşü ve Konsantrasyon Egzersizleri

Peki Kuda Bux, gözleri kapalıyken nasıl görebiliyordu? Kendisi, bu yeteneğini genç yaşlardan itibaren uyguladığı yoğun konsantrasyon egzersizlerine bağlıyordu. Özellikle bir yogiden öğrendiği mum alevi egzersiziyle zihinsel odaklanmasını geliştirdiğini anlatıyordu. Her gece yaptığı bu pratik sayesinde, önce nesneleri silik biçimde görmeye başladı, ardından kitap okuyabilecek seviyeye geldi.

“Dünyanın Sekizinci Harikası”

Bazı eleştirmenler, Kuda Bux’un burnunun kenarlarından baktığını öne sürse de gösterileri binlerce kişiyi cezbetmeye devam etti. “Yüzyılın harikası” ve “Dünyanın sekizinci harikası” gibi unvanlarla anıldı. Ripley’s Believe It Or Not adlı TV programının ilk bölümünde yer aldı, ardından “Hindu Mystic” adını taşıyan kendi televizyon şovunu yaptı. Zamanla onun duvarların arkasını bile görebildiği söylentileri yayıldı ve bu durum bazı sanatçıları onunla aynı soyunma odasını paylaşmaktan çekinir hale getirdi.

Son Yılları ve Ölümü

Kuda Bux, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Londra’dan ayrılarak ABD’ye yerleşti. 5 Şubat 1981 tarihinde Kaliforniya’da hayatını kaybetti. Geride ise hâlâ çözülememiş sırlarla dolu bir yaşam ve akıllara durgunluk veren gösteriler bıraktı.