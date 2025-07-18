Zonguldak’tan Yozgat’a Uzaklık Kaç Km

Zonguldak ile Yozgat arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 430 kilometre. Bu mesafe, tercih edilen güzergâha ve trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Ortalama Kaç Saat?

Özel araçla yapılan seyahatlerde, Zonguldak’tan Yozgat’a ulaşım ortalama 6 ila 6,5 saat sürüyor. Otobüsle yapılan yolculuklarda ise bu süre biraz daha uzayabiliyor.

Kullanılan Güzergah

En çok tercih edilen rota şu şekilde: Zonguldak → Karabük → Ankara → Kırıkkale → Yozgat

Bu güzergâh, hem yol kalitesi hem de dinlenme tesisleri açısından en uygun seçenek olarak öne çıkıyor.

Otobüs Ve Diğer Ulaşım Seçenekleri

Zonguldak-Yozgat arasında karşılıklı otobüs seferleri düzenleniyor. Sefer sıklığı mevsimsel değişiklik gösterse de özellikle yaz aylarında taleple birlikte sefer sayısı da artıyor.

Hava Durumunu Kontrol Edin

Karadeniz ve İç Anadolu iklimleri farklılık gösterdiği için sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumu ve yol durumu bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.